السبب وراء انتقال تياجو سيلفا إلى تشيلسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جونيور فى انتقال مواطنه تياجو سيلفا وقائد نادى العاصمة الفرنسية إلى تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالى.

وكان تياجو سيلفا قد وقع على عقدمع تشيلسي لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لعام إضافي، وذلك بعد انتهاء عقده مع وصيف دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة التيلجراف الإنجليزية، إلى أن النجم البرازيلي نيمار جونيور نصح زميله في باريس سان جيرمان تياجو سيلفا بقبول عرض تشيلسي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن نيمار حث زميله تياجو سيلفا على الانتقال إلى تشيلسي، واصفاً إياه: بالتحدى الذى لن يندم عليه، مشيرة إلى أن البرازيلي الأخر ويليان المنتقل حديثًا إلى آرسنال قال له مازحًا: “لو علمت أنك ستنتقل إلى تشيلسي، لكنت بقيت هناك”.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان حاول تجديد عقد سيلفا، إلا أن الأخير كان اتفق مع تشيلسي، وبالفعل انتقل إليه.

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ووفقًا للتقارير أيضًا، فإن نيمار لم يحاول الضغط على سيلفا من أجل البقاء مع الفريق، بل على العكس، فقد نصح مواطنه بالذهاب إلى تشيلسي، والتمتع بتجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووافق اللاعب البالغ من العمر 35 عام على خفض راتبه للانضمام إلى تشيلسي، وسيحصل على 114 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا خلال فترة وجوده في ملعب ستامفورد بريدج.

وبهذا الراتب سيصبح سيلفا، ثالث أعلى مدافع أجرا في النادي اللندني، إلى جانب الإسبانييّن ماركوس ألونسو وسيزار أزبيليكويتا، والألماني أنطونيو روديجر.

وجذب سيلفا أنظار العديد من الفرق الأوروبي، حيث كانت عودته إلى إيه سي ميلان الإيطالي مطروحة، لكنه فضل الذهاب إلى الدوري الإنجليزي.

يذكر أن تياجو سيلفا أحد أبرز لاعبي باريس سان جيرمان عبر تاريخه، حيث خاض مع الفريق الباريسي 315 مباراة بين عامي 2012 و2020، وحقق معهم 23 لقبًا.

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