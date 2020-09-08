الميركاتو الصيفي | ما بين الظهير والمهاجم .. مانشستر يونايتد يخطط لثلاث صفقات بعيدًا عن سانشو

يسعى نادي مانشستر يونايتد للقيام بعدة صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتعزيز صفوفه، ولا يزال جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو الاسم الأبرز على رأس طلبات مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير.

وأكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية أنه في ظل تجمد المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودورتموند بسبب رفض النادي الألماني تحفيض قيمة اللاعب والتي يرى الفريق صاحب الزي الأصفر والأسود أنها تصل إلى 108 مليون جنيه إسترليني، فأن مانشستر يونايتد مشغول بجلب صفقات آخرى.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يرغب في شراء قلب دفاع وظهير أيسر ومهاجم وجناح في حالة عدم ضم سانشو، ويأتي لاعب بورنموث، الويلزي ديفيد بروكس على رأس قائمة المرشحين، حيث فشل اليونايتد في ضمه بعدما طالب بورنموث بالحصول على 50 مليون إسترليني، ولكن بعد هبوطهم للشامبيونشيب سيتم تخفيض المبلغ، وكذلك دخل جناح يوفنتوس دوجلاس كوستا في حسابات سولشاير.

وتزعم الصحيفة أن مانشستر يونايتد قد يحاول ضم لاعب إنتر ميلانو، إيفان بيريسيتش على سبيل الإعارة، لكنه يعد أقرب للانتقال إلى بايرن ميونيخ في صفقة انتقال دائم.

Advertisements

ومن المقرر أن يعود أوديون إيجالو إلى الصين في يناير المقبل، لذلك قد يكون مهاجم بورنموث جوشوا كينج مرشحا للعودة إلى اليونايتد، بعدما تخرج من أكاديمية الشياطين الحمر، بعدما قدموا له عرضا ب20 مليون إسترليني في يناير الماضي لكن لم تتم الصفقة بنجاح.

مركز الظهير والمدافع

وأفادت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز أن الفريق الإنجليزي يفاضل بين ظهير دينامو كييف فيتالي ميكولينكو، وظهير ريال مدريد سيرجيو ريجيلون لتدعيم مركز الظهير الأيسر برفقة لوك شو.

وعلى الصعيد الدفاعي، سيرحل كريس سمولينج إلى روما، بالإضافة إلى السماح بمغادرة فيل جونز وماركوس روخو، ليدخل مدافع لايبزيج دايوت أوباميكانو لحسابات اليونايتد.

وأصبحت فرص مانشستر يونايتد ضعيفة في ضم مدافع نابولي خاليدو كوليبالي، في ظل العروض المقدمة من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، كما ارتبط اسم مانشستر يونايتد بضم نيكولا ميلينكوفيتش لاعب فيورنتينا في الصيف الماضي ويمكن أن يجرب حظه مرة أخرى، لا سيما بالنظر إلى أن لاعب يونايتد السابق ديمتار برباتوف قد أخبر النادي أن تعزيز خط الدفاع أمر لابد منه.

..