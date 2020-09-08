رياضة | ميدو غاضب بسبب عدم استدعاء أي رمز زملكاوي لحضور قرعة مونديال اليد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو غاضب بسبب عدم استدعاء أي رمز زملكاوي لحضور قرعة مونديال اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أحمد حسام ميدو، عن استيائه من عدم استدعاء أي رمز من رموز الزمالك، لحضور قرعة المونديال التي أقيمت على أرض مصر، في حين أنه تم توجيه الدعوة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وأشار ميدو إلى أنه، لو كان حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أجنبيا وليس مصريا لتمت دعوة رموز الزمالك، مشيرا إلى أن هذا التصرف غير مقبول.

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وشدد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، على احترامه للكابتن حسن مصطفى، ولكنه انتقده بشدة بسبب عدم رموز الأبيض لتمثيل الزمالك في قرعة كأس العالم لكرة اليد.

وتابع،" يا أخي مش عايز تدعو مرتضي منصور كنت ابعت دعوة لـ كمال درويش".

وأشاد بالقائمين على تنظيم قرعة كأس العالم لكرة اليد، مشيرا إلى أنه أمر مُبهِج يليق بمصر، موضحا أن مصر عندما تحتاجها في حدث تكون عيون العالم أجمع عليه، دائمًا بتكون على قدره.