رياضة | أتلتيكو مدريد يرفض عرض مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يرفض عرض مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عرضًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بـ70 مليون يورو للتعاقد مع خوسيه خيمينيز مدافع الفريق الإسباني.

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن أن أتلتيكو لا ينوي الدخول في مفاوضات مع أي ناد، وسيحتفظ بخدمات قلب الدفاع للعودة إلى المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

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وقالت الصحيفة: "تشيلسي يراقب موقف اللاعب هو الآخر عن كثب لمعرفة إذا ما كانت هناك إمكانية لضمه، إلى جانب أندية أخرى مهتمة به".