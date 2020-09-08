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رياضة | اجتماع بين عبد الحفيظ وكهربا على هامش المران الجماعي للأهلي اليوم

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر اجتماع بين عبد الحفيظ وكهربا على هامش المران الجماعي للأهلي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء وذلك في حضور سامي قمصان المدرب المساعد.

وحرص عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة على الحديث مع اللاعب على أهمية التركيز  في المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد في التدريبات وعدم خلق المشاكل في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.

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وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية ما بدر منه في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.

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