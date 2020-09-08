الامارات | تعرّف على الموعد الجديد لعودة الجماهير الإيطالية إلى الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الموعد الجديد لعودة الجماهير الإيطالية إلى الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُستأنف منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم بدون حضور الجمهور، حيث ذكرت الحكومة في روما أن الجماهير ينبغي ألا تعود للمدرجات على الأقل لمدة شهر آخر. وصدر المرسوم الأحدث لرئيس الوزراء جيوسيبي كونتي بشأن الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مساء أمس، ويدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم وحتى 7 أكتوبر.

وتم تغيير القواعد الموجودة سابقا التي تشير إلى أن الجماهير بإمكانها حضور "الأحداث الرياضية الصغيرة"، حيث يحضر بحد أقصى ألف مشجع للأحداث الرياضية المفتوحة و200 مشجع للأحداث التي تقام داخل القاعات.

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وتم استخدام هذه القاعدة أمس الأول الأحد من جانب بارما، الذي سمح بحضور ألف مشجعا لمباراة ودية أمام فريق إمبولي، المنافس بدوري الدرجة الثانية. واضطر الذين حضروا المباراة لارتداء كمامة طوال المباراة.

وحث بعض السياسيين، اليوم، من بينهم زعيم المعارضة اليمينية المتطرفة ماتيو سالفيني، وعمدة مدينة نابولي لويجي دي ماجيستريس، الحكومة على تحفيف موقفها بشأن ملاعب كرة القدم. ويبدأ الدوري الإيطالي لموسم 2020 / 2021 يوم 19 الجاري.

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