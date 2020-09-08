شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يهاجم رمضان صبحي بسبب جماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى رؤية رمضان صبحي، في نفس مكانة محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي.
وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "رمضان صبحي قام بعمل حركة خلال التصوير أغضبت البعض، لم يكن لها داعٍ مطلقا".
وواصل:" جمهور الأهلي كان يرى أن اللاعب له مستقبل كبير وكان هناك آمال عليه، لكن "المكايدة" أمر غريب".
وأضاف:" نحن في عالم الاحتراف، وكان يجب عليه أن يصرح بالأسباب الحقيقة وراء انتقاله لنادي بيراميدز، الأهلي منظومة احترافية أيضا ومن أفضل الأندية في مصر".
وأكمل:" الأهلي وبيراميدز يفكران بشكل جيد، وليس من العيب أن يذكر الأسباب، لكن تصريحه بشأن ان انضمامه ليس بسبب الأمور المالية لم يكن موفق يجب أن يكون هناك وعي في التصريحات، ليس عيبا أن يقول عرض بيراميدز هو الأفضل ماليا".
وتابع الصقر تصريحاته: "هل بعد كل التدعيمات سيلعب في الكونفدرالية أيضا الموسم القادم؟، خاصة ان الزمالك أصبح قريبا من المركز الثاني".
-
الوضع في مصر
-
اصابات
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن يهاجم رمضان صبحي بسبب جماهير الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.