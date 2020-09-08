شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف كواليس التعاقد مع أحمد سامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، كواليس التعاقد مع أحمد سامي لتولي الإدارة الفنية للفريق خلفا لحمادة صدقي.

وقال فرج عامر عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:«أحمد سامي أصبح المدير الفني لفريق سموحة، والكابتن حمادة صدقي بذل جهودا كبيرا ونتائجه قبل توقف كورونا، لكن اللاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب في الفترة الماضية».

وأضاف:«حمادة صدقي وجد أن الأمور لا تسير بشكل جيد، وكان هناك حالة عدم توفيق في بعض المباريات، وتم احترام رغبة المدرب في الرحيل عن سموحة».

وواصل:«هناك لبس حدث مع طنطا، علمت برحيل أحمد سامي، في الواحدة صباحا بعد تناول الخبر عبر المواقع الالكترونية».

وأكمل رئيس سموحة قائلا:«فكرنا في التعاقد مع مدرب شاب، وفوجئت برحيل أحمد سامي عن طنطا، والجميع تداول هذا الخبر، لم يتعاقد معنا سوى بالأمس في السابعة مساءا، وقاد التمرين بعدها بساعة واحدة».

وتابع:«أحمد سامي تعاقد معنا ووقع العقود رسميا، ليس هناك أي أزمة، والمدرب أوضح أنه لم يحصل على أي شئ من طنطا ولا يوجد عقد مع ناديه وهذا ليس شأني».

وأردف:" سموحة ليس النادي فقط الذي يغير المدربين، مصلحة النادي هي التي تحكمنا، إذ النتائج كانت تسير بشكل جيد فالمدرب يستمر، ولا يوجد لها ضوابط، الكابتن حمادة صدقي هو من طلب الرحيل بعد 8 شهور، وقبلها حسام حسن اكمل عام في تدريب الفريق".

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وزاد:" النتائج هي من تتحكم في عمل المدربين ولا يوجد ضوابط ولا لوائح، (قد لا يحدث توافق في الزواج بين طرفين ويحدث الطلاق".

وأردف:" نريد دائما تقديم نتائج جيدة لدينا أهداف نريد الوصول إليها، هناك ظروف تحكم تغيير المدربين، ومن الوارد رحيل مدرب كبير، لأن نتائجه ليست جيدة".