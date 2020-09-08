شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي عن انتقال رمضان لـ«بيراميدز»: لو مراتك طلبت الخلع هتكمل معاها؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استضافت الإعلامية شيرين سليمان، خلال أولي حلقات برنامجها على يوتيوب «عين أون لاين الفنان محمد صبحي، الذي تحدث معها عن أسرار جديدة في حياته وتعليقه، على إعادة عرض مسلسله يوميات ونيس على قناة DMC، ومتابعة كثير من الأجيال الحالية، وبالتأكيد السابقة للمسلسل، وهذا ظهر بشكل كبير من خلال الكوميكس على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أعطي صبحي رأيه في كثير من الأحداث التي تشغل الرأي العام، في الوقت الحالي، خصوصا جمهور السوشيال ميديا، والتى منها انتقال لاعب النادي الأهلي السابق، رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، قائلا:«لو مراتك طلبت الطلاق أو الخلع هل هتكمل معاها.

وعن نصيحته إلى محمد رمضان، بعد إعلانه تقديم شخصية الفنان الكبير أحمد زكي في فيلم يجسد حياته قال: «بلاش تفشل زي أحمد زكي» مؤكدا أن زكي فشل في أخر أيام من تقديم حياة العندليب عبدالحليم حافظ، في فيلم مثلما برع، وتألق في شخصية السادات وجمال عبدالناصر.

برنامج «عين أون لاين» هو برنامج أسبوعي تقدمه شيرين سليمان، عبر يوتيوب، تستضيف من خلاله عدد من الشخصيات العامة، والفنية ليتحدثوا عن مشوارهم والدروس المستفادة، وكذلك ابداء أرائهم فيما يخص أهم الترندات التي تشغل جمهور السوشيال ميديا.

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