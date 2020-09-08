مجدي عبدالغني: جاهز لدعم مؤمن زكريا.. وسأخوض انتخابات اتحاد الكرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالغني نجم منتخب مصر السابق، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أنهم جاهزون لدعم مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي. وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «هناك اتجاه كبير لمساعدة مؤمن زكريا من جانب جمعية اللاعبين المحترفين، مؤمن ليس مشكلته مادية، بل نفسية». وأضاف:« لو مؤمن زكريا احتاج أي دعم مالي من جنيه إلى مليون فالجميعة جاهزة لذلك». وتابع: «سأخوض انتخابات اتحاد كرة القدم بشكل مستقل، والانتخابات سوف يتم إقامتها بعد خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا». وختم: «أنا مع اختيار الجمعية العمومية، ولا أعرف من سيخوض انتخابات الجبلاية». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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