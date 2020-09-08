شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغني يكشف حقيقة حصول «غريب» على نسخة كأس أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لم يؤكد أن بطولة كأس أمم إفريقيا المفقودة، موجودة لدى شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي الحالي.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «لن أقوم الإدلاء بأي تصريحات جديدة للمواقع الالكترونية، قولت أن شوقي غريب كان موجودا في الجهاز الفني لمنتخب مصر وطلبت منهم أن يتوجهوا إليه بالسؤال عن فقدان كأس أمم إفريقيا، البعض قام بتحريف التصريحات».

وأضاف:«كنت قد رحلت عن اتحاد الكرة، وارتبط بعلاقة جيدة مع شوقي غريب وكذلك عائلته».

وواصل:«لابد أن يضع اتحاد الكرة ضوابط خاصة بعمل المدربين، بعض الأندية تعيش تحت ضغط، وطالما أن القوانين تسمح بتغيير المدربين في بعض الفرق».

وتابع: «لدينا رجال أعمال قادرين على إدارة الأندية، لابد أن يتم تحويل الأندية إلى مؤسسات ويتم بيعها، وإدارتها بالشكل الأفضل».

وأكمل عبدالغني:« الأندية مثلا في بلجيكا يمتلكها رجال أعمال ويقومون بالانفاق عليها، رئيس النادي يكون لديه مستشارين رياضيين على مستوى عالٍ، لكن هنا في مصر رئيس النادي يدير الكرة والسباحة وكرة الطائرة، ويدير الأمور من وجهة نظره».

وزاد:" يجب أن يكون هناك مستشارين فنيين لرئيس النادي، يجب أن يكون هناك أشخاص مخلصين يقومون بنصح المسئولين عن الأندية".

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وأتم: "أحمد سامي قاد طنطا، وهو في تدريب الفريق، قام بتكليف شخص ما بالتواصل مع فرج عامر لإبلاغه أنه سيترك الفريق من أجل تدريب سموحة".