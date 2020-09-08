الأهلي يعسكر في الإسكندرية استعدادًا للإسماعيلي والاتحاد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر على البقاء في الإسكندرية عقب مواجهة الإسماعيلي المقبلة بسبب ضيق الوقت وتوالي المباريات في الدوري الممتاز.
وفضّل فايلر إقامة معسكر بالإسكندرية لخوض لقاء الإسماعيلي المقرر الجمعة المقبل، في الجولة الـ26 والاستعداد للقاء التالي أمام الاتحاد السكندري، الإثنين المقبل، تجنبًا لإجهاد اللاعبين من كثرة التنقلات والسفر.
وطلب المدير الفني من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، الترتيب لمعسكر الفريق بالإسكندرية وإبلاغ اللاعبين بالبرنامج التدريبى، حيث يدرس فايلر تكثيف الجرعات التدريبية والتركيز على الجانب البدني لضمان جاهزية كل العناصر للمواجهات المقبلة لضمان مواصلة الانتصارات وحسم الدوري.
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