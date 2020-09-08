العجوز: الفوز على نادى مصر أعادة الثقة للاسماعيلى قبل مواجهة الأهلى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلى ،القائم بأعمال مدير الكرة أن الفريق حقق انتصار معنوى فى غاية الأهمية أمام نادى مصر قبل مواجهة الأهلى. وفاز الإسماعيلى برباعية دون رد على فريق نادى مصر فى الجولة الــ25 للمسابقة حيث يلتقى الأهلى فى قمة الأسبوع الــ26 يوم الجمعة المقبل. وأضاف العجوز فى تصريحات عقب اللقاء ،هذا الانتصار سيساهم فى عودة الثقة للاعبين بشكل تدريجي قبل مباراة صعبة أمام الأهلى”. وواصل :”أعلم أن مباراة الأهلى لها مذاق خاص لكنها فى النهاية مباراة لاتتعد حدود الثلاث نقاط”. وأختتم حديثه ”من أهم أسباب الانتصار وبهذه النتيجة الكبيرة هو التزام اللاعبين بالتعليمات الفنية على صعيد التمركز لاسيما على الصعيد الدفاعى مع علاج بعض الاخطاء التى ظهرت مؤخرا” Advertisements الوضع في مصر

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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