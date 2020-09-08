شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقر» يكشف خطة الأهلي للتوقيع مع محمد إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي يريد تأمين في صفقة محمد إبراهيم في ظل منافسة بيراميدز على ضم اللاعبين.

وقال عبر برنامجه «ملعب الصقر» المذاع على راديو مصر: «الأهلي لا يريد أن يدخل في منافسة مع بيراميدز على ضم أي لاعب، لذلك فأنه يسعى لحسم صفقة محمد إبراهيم والحصول على ورقة رغبة من اللاعب».

وواصل: «موضوع تكتل اللاعبين في المراكز دخل بيراميدز ظاهرة غير صحية، والفريق يحتاج إلى دعم في الخطوط الخلفية».

وأضاف:«الفريق في حاجة للتعاقد مع مدير فني قوي خلال الموسم القادم».