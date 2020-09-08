شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعيه التي اقيمت علي ملعب مختار التتش بالجزيرة ظهر اليوم بمقر النادي.

وكانت العقوبة التي تم فرضها من قبل لجنة العقوبات على كهربا قد انت أمس بعد لقاء الاهلي والحرس ليصبح كهربا جاهز للعودة للمباريات بداية من لقاء الاسماعيلي يوم الجمعة المقبل بالجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز امس على حرس الحدود بهدفين دون رد احرزهم وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ليتبقى له 8 نقاط فقط على التتويج المبكر بلقب بطولة الدوري الممتاز.