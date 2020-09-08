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شكرا لقرائتكم الأهلي يرفع الإيقاف عن كهربا ويعود للتدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتظم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لأول مرة بعد مشادته مع زميله محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتي نتج عنها تغريمه مبلغ مليون جنيه.
كهربا فى مران الأهلى
كهربا فى مران الأهلى
كهربا فى مران الأهلى
وأعلن كهربا جاهزيته لمواجهة الأهلي المقبلة أمام الإسماعيلي، بعدما شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية ما بدر منه في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.
وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع "كهربا" على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء وذلك في حضور سامي قمصان المدرب المساعد، وحرص عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة على الحديث مع اللاعب على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد في التدريبات وعدم خلق المشاكل في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.
اجتماع عبد الحفيظ وكهربا
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.
ورفض مسئولو النادي الأهلي تخفيض عقوبة كهربا المُقدّرة بمليون جنيه بسبب الأزمة التى أثارها مع محمد الشناوي ثم مع سيد عبد الحفيظ، وتمسكت إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي بتطبيق العقوبة الكبيرة على اللاعب رغم أن الأخير أكد إنه سيتقدم بتظلّم لرئيس الأهلي من أجل تخفيف العقوبة.
ويرفض الخطيب فكرة التخفيض وأصر على تفعيل غرامة المليون جنيه ضد كهربا بإعتبار أن الأخير أخطأ بشكل واضح خلال مران الأمس وخرج عن النص بشهادة جميع من حضر الواقعة التى نقلها سيد عبد الحفيظ لرئيس النادي فوافق الأخير على غرامة مليون جنيه دون تخفيض مهما كانت دوافع اللاعب لتقليل المبلغ.
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