شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ لـ"كهربا" : بلاش مشاكل .. الأهلي محتاجك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي، على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، في حضور سامي قمصان المدرب المساعد.

وحرص عبد الحفيظ خلال الجلسة على الحديث مع كهربا على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد في التدريبات وعدم خلق المشاكل في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.

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