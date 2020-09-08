شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ لـ"كهربا" : بلاش مشاكل .. الأهلي محتاجك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي، على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، في حضور سامي قمصان المدرب المساعد.
وحرص عبد الحفيظ خلال الجلسة على الحديث مع كهربا على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد في التدريبات وعدم خلق المشاكل في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.
وانتظم "كهربا"، في التدريبات الجماعية للأهلى اليوم الثلاثاء والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لأول مرة بعد مشادته مع زميله محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتي نتج عنها تغريمه مبلغ مليون جنيه.
وأعلن كهربا جاهزيته لمواجهة الأهلي المقبلة أمام الإسماعيلي، بعدما شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية ما بدر منه في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.
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