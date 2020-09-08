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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصري



موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصري ، معركة كروية حامية الوطيس تنتظر النادى الأهلى فى منافسات الدوري الممتاز لكرة الفدم عندما يواجه نظيره الإسماعيلى فى الأسبوع الـ26 بالدورى العام.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصري



وسيواجه الأهلى غريمه الإسماعيلى فى قمة مباريات الجولة 26 من بطولة الدورى الممتاز مساء الجمعة المقبلة يوم 11 سبتمبر الجارى على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى تمام الثامنة والنصف مساء.





موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصري



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وستقل قناة on time sport، على الهواء مباشرة وحصريا.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصري



ويسعى الاهلى إلى حسم اللقاء أملا فى اقتراب حصد لقب بطولة الدوري الممتاز للعام الحالى بعدما بات لا يفصله سوي 11 نقطة قبل مواجهة نظيره حرس الحدود اليوم، فيما يحاول الاسماعيلي العودة الى الانتصارات من جديد بعد سلسلة من الاخفاقات الكروية وتراجع النتائج.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصري



ويحتل الأهلي صدارة الترتيب في المركز الأول قبل مواجهة حرس الحدود الليلة برصيد 62 نقطة من 24 مباراة حسم 21 لصالحه وتعادل في لقاءين وخسر مرة واحدة وأحرز 58 هدفاً وعليه 8أهداف.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصري



بينما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري، قبل مواجهة نادى مصر الليلة برصيد 27 نقطة، جمعهم من 23 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى