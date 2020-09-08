شكرا لقرائتكم على ماهر يلقى دروس خصوصية للاعبى المصرى قبل مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، للاعبى فريقه دروس خصوصية بالاجتماع مع كل لاعب على حدة وإعادة الأخطاء التى وقع فيها بجانب وجود محلل الأداء ويقوم المدير الفنى بسرد الوقائع على السابورة لكل لاعب.

ويحاول على ماهر معالجة كل الأخطاء التى يقع فيها اللاعبون خاصة الدفاعية قبل مواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل فى الجولة الـ26 للدورى فى ظل حاجة الفريق لنقاط المباراة للتقدم خطوة فى جدول الدورى.

كان فريق المصرى قد نجح فى تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام إنبى فى الجولة الاخيرة وسط تحسن ملحوظ فى المستوى الفنى لجميع اللاعبين .

من ناحية أخرى عاد عماد فتحى صانع ألعاب المصرى البورسعيدى للتدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه تماما من الإصابة بالرباط الصليبى التى أبعدته عن صفوف الفريق منذ نهاية الموسم الماضى.

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كان مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية حرص على زيارة معسكر الفريق المغلق بمقر إقامته بأحد فنادق برج العرب وذلك قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة امام إنبى فى الجولة الـ25 للدورى .

وخلال الاجتماع الذى عقد بإحدى قاعات الفندق قام سمير حلبية بالشد من أزر اللاعبين والجهاز الفنى قبل مباراة الغد، مؤكدا ثقته الكاملة فى قدرة الجهاز الفنى على قيادة اللاعبين لتحقيق الفوز فى مباراة الغد والعودة إلى مسيرة الانتصارات، معربا عن ثقته الكاملة فى إمكانات لاعبى المصرى وخبراتهم الكبيرة والتى سيكون لها دورا كبيرا فى الخروج من الكبوة الحالية، مضيفا أن مجلس إدارة النادى ومعه جماهير المصرى العظيمة مستمرين فى مؤازرة الفريق وبكل قوة حتى يعود الفريق لمكانه الطبيعى وسط الكبار بجدول المسابقة.