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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري، يبقى نادى الزمالك على موعد جديد مع المتعة الكروية عندما يواجه نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة 26 من منافسات مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري



ويحل الفريق الأبيض ضيفا على سموحة السكندرى باستاد برج العرب يوم الخميس 10 سبتمبر الجارى فى الثامنة والنصف مساء ضمن منافسات الأسبوع الـ26 بالدورى.





موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري



ويحاول الزمالك مواصلة الانتصارات المحلية بعدما نجح فى الفوز على طلائع الجيش، بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة.

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موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري



فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري



أكد مصدر مقرب من حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، إنه قد لا يلحق مواجهة الفريق الأبيض مع سموحة المقبلة، بعد الخضوع لفحص طبى، حيث مازال اللاعب يحتاج إلى خمسة أيام من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري



ويعانى كابتن الزمالك من إصابة فى العضلة الأمامية ويرغب فى استكمال برنامجه العلاجى بالكامل وسيكون جاهز بعدها للمشاركة فى المباريات.