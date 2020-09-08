شكرا لقرائتكم الأهلى يؤجل عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلي، تأجيل عودة محمد محمود لاعب وسط الفريق للتدريبات الجماعية لما بعد مواجهة الوداد المغربي المقرر لها 26 سبتمبر الجارى، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلى الذى يؤديه اللاعب حالياً للتعافى من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها محمد محمود قبل عدة اشهر وتحديداً في يناير الماضي.

وعاد محمد محمود من ألمانيا مؤخراً بعدما عرض نفسه على الطبيب الذى سبق وأجرى له جراحة الصليبي للتأكد من حقيقة إصابته بقطع في غضروف الركبة وهو التقرير الذى صدر من الجهاز الطبي للفريق وأجبر اللاعب على السفر إلى إلمانيا لكن الخبير الالماني طمأن اللاعب وأكد له إنه لا يعاني من إية إصابات في الركبة.

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ويؤدي محمد محمود حالياً برنامج تأهيلي للعودة للتدريبات الجماعية عقب مباراة الوداد المغربي التى ستقام في المغرب فيما ستقام مباراة العودة بمصر يوم 3 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن طلب الطبيب الألماني من اللاعب تأجيل عودته، من أجل تقوية بعض العضلات ولضمان حدوث أي انتكاسة على الرغم من مرور مدة الـ9 أشهر الخاصة ببروتوكول علاج الرباط الصليبي.

فى سياق مغاير ، قرر المكتب التنفيذى للنادى الأهلى، برئاسة العامرى فاروق فى اجتماعه الذى جرى مساء أمس وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة رفع العديد من التوصيات الخاصة ببعض الملفات إلى المجلس فى اجتماعه المقبل، وجاءت التوصيات على النحو التالي: إنشاء أكاديمية الأهلي التعليمية لخدمة أبناء الأعضاء في الشهادات العامة تمهيداً لانطلاق هذا المشروع بكامل تفاصيله، الوقوف على كل المراكز المالية للألعاب المختلفة فى النشاط الرياضى والتأكيد على ضرورة تطوير برنامج المحاسبة المالية لتغطية كافة الأفرع.

والموافقة على العناصر التى تم ترشيحها من قبل اللجنة المتخصصة للعمل بالنسختين الإنجليزية والفرنسية للموقع الرسمى للنادى، وفقاً للتقرير المقدم من الدكتور مهند مجدى عضو مجلس الإدارة والذي ترأس الجنة المشار إليها والتى قامت باختبار كل المتقدمين لهذا العمل لانتقاء الأفضل من بينهم.