شكرا لقرائتكم مجدى عبدالغنى: لم أتهم شوقى غريب باللقب المفقود.. ولازم نحترم رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدى عبدالغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه لم يؤكد أن بطولة كأس أمم إفريقيا المفقودة، موجودة لدى شوقى غريب مدرب المنتخب الأوليمبى الحالي.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لن أقوم بالإدلاء بأى تصريحات جديدة للمواقع الإلكترونية، قولت إن شوقى غريب كان موجودا فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر وطلبت منهم أن يتوجهوا إليه بالسؤال عن فقدان كأس أمم إفريقيا، البعض قام بتحريف التصريحات".

وأضاف: "كنت قد رحلت عن اتحاد الكرة، وارتبط بعلاقة جيدة مع شوقى غريب وكذلك عائلته".

تابع عبد الغنى: "لابد أن يضع اتحاد الكرة ضوابط خاصة بعمل المدربين، بعض الأندية تعيش تحت ضغط، وطالما أن القوانين تسمح بتغيير المدربين فى بعض الفرق"، و"لدينا رجال أعمال قادرين على إدارة الأندية، لابد أن يتم تحويل الأندية إلى مؤسسات ويتم بيعها، وإدارتها بالشكل الأفضل".

وأكمل عبدالغني:" الأندية مثلا فى بلجيكا يمتلكها رجال أعمال ويقومون بالانفاق عليها، رئيس النادى يكون لديه مستشارين رياضيين على مستوى عالٍ، لكن هنا فى مصر رئيس النادى يدير الكرة والسباحة وكرة الطائرة، ويدير الأمور من وجهة نظره"، ويجب أن يكون هناك مستشارين فنيين لرئيس النادي، يجب أن يكون هناك أشخاص مخلصين يقومون بنصح المسئولين عن الأندية".

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أشار إلى أن أحمد سامى قاد طنطا، وهو فى تدريب الفريق، قام بتكليف شخص ما بالتواصل مع فرج عامر لإبلاغه أنه سيترك الفريق من أجل تدريب سموحة".

كما أكد مجدى عبدالغنى أن رمضان صبحى هو الوحيد صاحب القرار فى ملف انتقاله لنادى بيراميدز، وقال:" رمضان صبحى لاعب كرة قدم لاعب محترف، وهو حر فى قراره" والجماهير تشجع الكيان وليس أفراد، ورمضان صبحى له الحق أن يختار النادى الذى يرغب فى اللعب له، سواء اختاره لمصالح مالية أو إدارة محترفة أو من أجل لون القميص".

وتابع: "يجب أن يحترم الجميع وجهة نظر رمضان صبحي، ليس كل شخص يدلى بالحقيقة كاملة سواء انتقل لأسباب مالية أو لغيرها"، وتحدث عن الفريق الأكثر حظوظًا فى التتويج بدورى أبطال إفريقيا، وقال:" فى ظل الاجهاد الكبير للأهلى والزمالك فى الدورى المصري، أخشى على الفريقين فى مباريات دورى أبطال إفريقيا".

وأكد عبد الغنى أنهم جاهزون لدعم مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلي، وقال : "هناك اتجاه كبير لمساعدة مؤمن زكريا من جانب جمعية اللاعبين المحترفين، مؤمن ليس مشكلته مادية، بل نفسية"، ولو مؤمن زكريا احتاج أى دعم مالى من جنيه إلى مليون فالجميعة جاهزة لذلك".

وتابع: "سأخوض انتخابات اتحاد كرة القدم بشكل مستقل" وأن الانتخابات سوف يتم إقامتها بعد خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أنا مع اختيار الجمعية العمومية، ولا أعرف من سيخوض انتخابات الجبلاية".