شكرا لقرائتكم فرج عامر يكشف كواليس التعاقد مع المدرب أحمد سامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن كواليس التعاقد مع أحمد سامى لتولى الإدارة الفنية للفريق خلفا لحمادة صدقي.

وقال فرج عامر عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "أحمد سامى أصبح المدير الفنى لفريق سموحة، والكابتن حمادة صدقى بذل جهودا كبيرا ونتائجه قبل توقف كورونا، لكن اللاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب فى الفترة الماضية".

وأضاف: "حمادة صدقى وجد أن الأمور لا تسير بشكل جيد، وكان هناك حالة عدم توفيق فى بعض المباريات، وتم احترام رغبة المدرب فى الرحيل عن سموحة"، وهناك لبس حدث مع طنطا، علمت برحيل أحمد سامي، فى الواحدة صباحا بعد تناول الخبر عبر المواقع الالكترونية".

وأكمل رئيس سموحة قائلا: "فكرنا فى التعاقد مع مدرب شاب، وفوجئت برحيل أحمد سامى عن طنطا، والجميع تداول هذا الخبر، لم يتعاقد معنا سوى بالأمس فى السابعة مساء، وقاد التمرين بعدها بساعة واحدة".

وتابع: "أحمد سامى تعاقد معنا ووقع العقود رسميا، ليس هناك أى أزمة، والمدرب أوضح أنه لم يحصل على أى شىء من طنطا ولا يوجد عقد مع ناديه وهذا ليس شأني".

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وأردف: "سموحة ليس النادى فقط الذى يغير المدربين، مصلحة النادى هى التى تحكمنا، إذ النتائج كانت تسير بشكل جيد فالمدرب يستمر، ولا يوجد لها ضوابط، الكابتن حمادة صدقى هو من طلب الرحيل بعد 8 شهور، وقبلها حسام حسن أكمل عام فى تدريب الفريق".

وزاد: "النتائج هى من تتحكم فى عمل المدربين ولا يوجد ضوابط ولا لوائح، (قد لا يحدث توافق فى الزواج بين طرفين ويحدث الطلاق".

وأردف:" نريد دائما تقديم نتائج جيدة لدينا أهداف نريد الوصول إليها، هناك ظروف تحكم تغيير المدربين، ومن الوارد رحيل مدرب كبير، لأن نتائجه ليست جيدة".