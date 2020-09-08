شكرا لقرائتكم حقيقة رحيل كهربا وأجايى عن الأهلي في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتبط اسم الثنائى محمود عبد المنعم "كهربا" والنيجيرى جونيور أجايى لاعبا النادى الأهلي، بالرحيل عن الفريق الأحمر نهاية الموسم الجاري، بعد أزمة الأول ومشادته مع زميله محمد الشناوى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والثانى بداعى تراجع أدائه ورغبته فى الرحيل عن النادى لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى حقيقة رحيل الثنائى كهربا وآجاى فى الموسم الجديد، مؤكدا أن الأمر غير صحيح خاصة وأنهما يجيدان فى مركز الجناح الأيسر الذى يعانى من نقص بعد رحيل رمضان صبحى وانتقاله رسميا لنادى بيراميدز فى الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن مشكله كهربا الخاصة بالتدريب المنفرد انتهت بعد خوضه مران الفريق اليوم، خاصة بعد انتهاء مدة إيقاف اللاعب محليا، وبالتالى سيعود كهربا للحسابات الفنية فى أقرب وقت، بينما استعاد آجاى جزء من مستواه الذى انخفض مؤخرا وذلك بعد تألقه فى مباراة حرس الحدود ليعود كواحد من أهم لاعبى القلعة الحمراء.

وانتظم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لأول مرة بعد مشادته مع زميله محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتي نتج عنها تغريمه مبلغ مليون جنيه.

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