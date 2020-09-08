شكرا لقرائتكم رئيس يوفنتوس يتوقع "انكماش" سوق الانتقالات بنسبة 30% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أندرياس أنييلي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن الأندية تواجه أزمات مالية وتوقع انكماش سوق الانتقالات بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويرى أنييلي أن الأندية الأوروبية تخسر إيرادات بسبب انخفاض حقوق البث التلفزيوني والرعاة وعدم حضور المشجعين بسبب فيروس كورونا، وأتبع: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منح محطات البث خصما يبلغ 575 مليون يورو من مستحقات المسابقات القارية للأندية ما يعني أن كل هذه الأموال لن يتم توزيعها بين الأندية.

Advertisements

وأضاف أنييلي، الذي يتولى رئاسة يوفنتوس بطل إيطاليا، خلال اجتماع افتراضي للجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية: سيمثل ذلك انخفاضا حادا في الإيرادات وهو الأمر الذي من المحتمل أن يتسبب في أزمة مادية لأغلب الأندية، ولا أظن أننا سنعرف الآثار الكاملة لذلك إلا بعد نشر الحسابات المالية في الخريف.

وتسببت الجائحة في توقف مسابقات كرة القدم بين مارس ومايو وأجبر ذلك "يويفا" على تقليص عدد المباريات في مسابقات الأندية من أجل استكمالها.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية أعلنت في يوليو أن أندية الصفوة في القارة قد تخسر أربعة مليارات يورو فيما بينها بسبب الجائحة وهو الرقم الذي كرره أنييلي يوم الثلاثاء، مضيفاً أن الأندية تضررت كثيرا من اللعب في مدرجات فارغة.