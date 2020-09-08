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استمرار غياب الجماهير عن الملاعب الإيطالية حتى أكتوبر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تُستأنف منافسات لكرة القدم بدون حضور الجمهور حيث ذكرت الحكومة في روما أن الجماهير ينبغي ألا تعود للمدرجات على الأقل لمدة شهر آخر.

وصدر المرسوم الأحدث لرئيس الوزراء جيوسيبي كونتي بشأن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس مساء يوم الاثنين ويدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الثلاثاء وحتى 7 أكتوبر.

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وتم تغيير القواعد الموجودة سابقا التي تشير إلى أن الجماهير بإمكانها حضور "الأحداث الصغيرة" إذ يحضر بحد أقصى ألف مشجع للأحداث الرياضية المفتوحة و200 مشجع للأحداث التي تقام داخل القاعات.

وتم استخدام هذه القاعدة يوم الأحد من جانب بارما، الذي سمح بحضور ألف مشجع لمباراة ودية أمام فريق إمبولي، المنافس بدوري الدرجة الثانية. واضطر الذين حضروا المباراة لارتداء كمامة طوال المباراة.

وحث بعض السياسيين، يوم الثلاثاء، من بينهم زعيم المعارضة اليمينية المتطرفة ماتيو سالفيني وعمدة مدينة نابولي لويجي دي ماجيستريس، الحكومة على تحفيف موقفها بشأن ملاعب كرة القدم.

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