شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفسر سبب تأجيل عودة محمد محمود للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل جهاز الكرة بالأهلى عودة محمد محمود لاعب وسط الفريق للتدريبات الجماعية لما بعد مواجهة الوداد المغربى المقرر لها 26 سبتمبر الجارى، والتي تأتي في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلى الذى يؤديه اللاعب حالياً للتعافى من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها محمد محمود قبل عدة اشهر وتحديداً فى يناير الماضى.

عاد محمد محمود من ألمانيا مؤخراً بعدما عرض نفسه على الطبيب الذى سبق وأجرى له جراحة الصليبي للتأكد من حقيقة إصابته بقطع في غضروف الركبة وهو التقرير الذى صدر من الجهاز الطبي للفريق وأجبر اللاعب على السفر إلى إلمانيا لكن الخبير الالماني طمأن اللاعب وأكد له إنه لا يعاني من إية إصابات في الركبة.

ويؤدى محمد محمود حالياً برنامج تأهيلى للعودة للتدريبات الجماعية عقب مباراة الوداد المغربى التى ستقام فى المغرب فيما ستقام مباراة العودة بمصر يوم 3 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن طلب الطبيب الألمانى من اللاعب تأجيل عودته، من أجل تقوية بعض العضلات ولضمان حدوث أى انتكاسة على الرغم من مرور مدة الـ9 أشهر الخاصة ببروتوكول علاج الرباط الصليبى.

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