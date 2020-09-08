شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يتحدث عن سبب الخسارة من الأهلى واشتعال صراع الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد حليم المدير الفنى للفريق الأول لحرس الحدود، الشكر للاعبيه بعد الأداء الذى قدموه فى مباراة الأمس أمام النادى الأهلى، والتى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، وقال حليم فى تصريحات إذاعية لبرنامج وان تو الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر: المخزون البدنى أثر على اللاعبين فى مباراة الأهلى على الأقل كنا أحق بنقطة ولكن الحمد لله على كل شىء، تلاحم المباريات لا يدع لنا وقت للإعداد بشكل سليم.

أضاف: الجميع يحارب على النقطة فى الوقت الحالى للنجاة من معركة الهبوط خاصة أن هناك أندية عريقة موجودة فى قاع الجدول، ولذلك الأمر سيزداد صعوبة ولكن هذه هى حلاوة الدورى ، و بعد أربع أو خمس مباريات من الآن سيكون الأمر أكثر وضوحاً بنسبة 80 % لمعركة الهبوط بالنسبة لفريقين، أما الفريق الثالث فيستم حسم موقفه فى أخر أربع مباريات.

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اختتم: كانت طموحاتى مع بداية الدور الثانى أن يتوجد الحرس فى مركز من الخامس إلى الثامن، ولكن تعادلنا مع الاسماعيلى والمقاصة وأهدرنا نقاط سهلة، لدينا أزمة فى الناحية التهديفية ولكن ليس لدينا وقت لإصلاح الأزمات حتى وطموحى الأن أصبح الابتعاد عن معركة الهبوط الدائرة فى قاع الجدول.

فيما قال عمرو الحلوانى نجم حرس الحدود: الأهلى نادى كبير وبيعرف يكسب فى أوحش الظروف، الحرس قدم مباراة جيدة فى حدود إمكانياته، ومباراة المقاولون نركز عليها فهى الأهم بالنسبة لنا.

واصل:كنا أفضل من الأهلى خاصة فى الدفاع ولكن "الكرة أجوال" والمكسب أهم من الأداء فى الوقت الحالى، الأمور صعبة جداً فى الدورى والفروقات بسيطة للغاية بين الجميع، ومن أول مباراة المقاولون ثم المصرى وإنبى هى مباريات عنق زجاجة لنا وشصمنوا بقائنا فى الدورى.