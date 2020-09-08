كيف رحب عبد الله السعيد برمضان صبحى فى بيراميدز؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخب مصر على الترحيب بزميله رمضان صبحى الوافد الجديد للفريق السماوى، وذلك عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، حيث نشر السعيد صورة لصبحى معلقا "أهلا أخى"، ويعتبر رمضان صبحى هو ثانى صفقات نادى بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021، بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، وعقد النادى مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل التعاقد مع رمضان صبحى.



عبد الله السعيد و رمضان صبحى

وشارك رمضان صبحى مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، وأحرز 17 هدفا، وصنع 13 لزملائه، وعلى المستوى الأفريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، وسجل هدفين، وصنع 3، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، وفى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.

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وكشف صبحى، فى المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الصفقة، عن أول من هنأه بالانتقال لبيراميدز من لاعبى الفريق، موضحًا أن عبد الله السعيد كان اللاعب الأول، وبعده على جبر.

وعن إمكانية الاحتفال فى حالة إحراز هدف فى شباك الأهلى بالمرحلة المقلبة، أكد رمضان صبحى أنه لا يفكر فى تلك الأمور، وأن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه فقط.