شكرا لقرائتكم خبر عن 78 مليون جنيه قيمة الطرح الاستثمارى لوزارة الرياضة بمراكز شباب القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عوائد الاستثمار الرياضى بمراكز شباب القليوبية ، و التي تخطت مبلغ الـ 78 مليون جنيها ، لمشروعات الطرح الاستثمارى، خلال عام ونصف، وكشفت الوزارة أن طرح وترسية عدد 27 مشروعا استثماريا بعدد 21 مركز شباب بالقليوبية نتج عنها عائد استثمارى يتخطى الـ 78 مليون جنيها، خلال عام ونصف، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد 14 مشروعا بعدد 11 مركز شباب بعائد استثمارى 55 مليون جنيها.

من المقرر أن يقوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بافتتاح 3 حمامات سباحة وملعبين بمراكز شباب قليوب و شبلنجة وناصر ضمن مشروع الطرح الاستثنارى بعائد 30 مليون حنيها.

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شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، عبر وسائل التواصل الاجتماعى طبقاً لإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، بحضور مساعدى ومعاونى الوزير، ولفيف من السادة وكلاء الوزارة ومديرى ووكلاء الوزارة بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن إقامة دورة لأولمبياد الطفل المصرى تهدف إلى خلق جيل جديد قادر علي تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة ، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات والتي تأتي ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.