شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يتبرأ من تصريحاته عن شوقى غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه لم يؤكد أن بطولة كأس أمم أفريقيا المفقودة، موجودة لدى شوقى غريب مدرب المنتخب الأوليمبى الحالى، وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لن أقوم بالإدلاء بأى تصريحات جديدة للمواقع الإلكترونية، قولت أن شوقي غريب كان موجودا فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر وطلبت منهم أن يتوجهوا إليه بالسؤال عن فقدان كأس أمم أفريقيا، البعض قام بتحريف التصريحات".

وأضاف: " كنت قد رحلت عن اتحاد الكرة، وارتبط بعلاقة جيدة مع شوقي غريب وكذلك عائلته" .

وتابع عبد الغني :" لابد أن يضع اتحاد الكرة ضوابط خاصة بعمل المدربين، بعض الأندية تعيش تحت ضغط، وطالما أن القوانين تسمح بتغيير المدربين في بعض الفرق"، و"لدينا رجال أعمال قادرين على إدارة الأندية، لابد أن يتم تحويل الأندية إلى مؤسسات ويتم بيعها، وإدارتها بالشكل الأفضل".

وأكمل عبدالغني:" الأندية مثلا في بلجيكا يمتلكها رجال أعمال ويقومون بالإنفاق عليها، رئيس النادى يكون لديه مستشارين رياضيين على مستوى عالٍ، لكن هنا فى مصر رئيس النادى يدير الكرة والسباحة وكرة الطائرة، ويدير الأمور من وجهة نظره"، ويجب أن يكون هناك مستشارين فنيين لرئيس النادى، يجب أن يكون هناك أشخاص مخلصين يقومون بنصح المسئولين عن الأندية".

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وأشار إلى أن أحمد سامى قاد طنطا، وهو فى تدريب الفريق، وقام بتكليف شخص ما بالتواصل مع فرج عامر لإبلاغه أنه سيترك الفريق من أجل تدريب سموحة".

كما أكد مجدى عبد الغنى أن رمضان صبحى هو الوحيد صاحب القرار فى ملف انتقاله لنادي بيراميدز، وقال: "رمضان صبحي لاعب كرة قدم لاعب محترف، وهو حر في قراره، والجماهير تشجع الكيان وليس أفراد، ورمضان صبحي له الحق أن يختار النادي الذي يرغب في اللعب له، سواء اختاره لمصالح مالية أو إدارة محترفة أو من أجل لون القميص". وتابع: "يجب أن يحترم الجميع وجهة نظر رمضان صبحي، ليس كل شخص يدلي بالحقيقة كاملة سواء انتقل لأسباب مالية أو لغيرها" ، وتحدث عن الفريق الأكثر حظوظًا في التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وقال:" في ظل الاجهاد الكبير للأهلي والزمالك في الدوري المصري، أخشى على الفريقين في مباريات دوري أبطال أفريقيا".