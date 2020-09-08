وزير الرياضة يشهد إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى بالمركز الأوليمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، عبر وسائل التواصل الاجتماعى طبقاً لإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، بحضور مساعدى ومعاونى الوزير، ولفيف من السادة وكلاء الوزارة ومديرى ووكلاء الوزارة بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
بدأ الحفل بالسلام الجمهورى وعرض فيلم تسجيلى لما سبق عن العام الماضى لفعاليات الأولمبياد، وشرح لفعاليات العام الحالى، وعرض فيلم لمراسم إيقاد الشعلة بالمحافظات، يتبعها مراسم إيقاد الشعلة بالقاهرة والجيزة.
وأكد الدكتور أشرف صبحى أن إقامة دورة لأولمبياد الطفل المصرى تهدف إلى خلق جيل جديد قادر علي تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة ، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات والتي تأتي ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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