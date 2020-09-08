شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف كواليس رحيل حمادة صدقى عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، كواليس التعاقد مع أحمد سامى لتولى الإدارة الفنية للفريق خلفا لحمادة صدقى، وقال فرج عامر عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "أحمد سامى أصبح المدير الفنى لفريق سموحة، والكابتن حمادة صدقى بذل جهودا كبيرا ونتائجه قبل توقف كورونا، لكن اللاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب فى الفترة الماضية".

وأضاف: "حمادة صدقى وجد أن الأمور لا تسير بشكل جيد، وكان هناك حالة عدم توفيق فى بعض المباريات، وتم احترام رغبة المدرب فى الرحيل عن سموحة، و هناك لبس حدث مع طنطا، علمت برحيل أحمد سامى، فى الواحدة صباحا بعد تناول الخبر عبر المواقع الإلكترونية".

وأكمل رئيس سموحة قائلا: "فكرنا فىي التعاقد مع مدرب شاب، وفوجئت برحيل أحمد سامى عن طنطا، والجميع تداول هذا الخبر، لم يتعاقد معنا سوى بالأمس فى السابعة مساء، وقاد التمرين بعدها بساعة واحدة".

وتابع: "أحمد سامى تعاقد معنا ووقع العقود رسميا، ليس هناك أى أزمة، والمدرب أوضح أنه لم يحصل على أى شىء من طنطا ولا يوجد عقد مع ناديه وهذا ليس شأنى".

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وأردف: "سموحة ليس النادى فقط الذى يغير المدربين، مصلحة النادى هى التى تحكمنا، إذا كانت النتائج تسير بشكل جيد فالمدرب يستمر، ولا يوجد لها ضوابط، الكابتن حمادة صدقي هو من طلب الرحيل بعد 8 أشهر، وقبلها حسام حسن اكمل عام في تدريب الفريق".

واستطرد "النتائج هي من تتحكم في عمل المدربين ولا يوجد ضوابط ولا لوائح، قد لا يحدث توافق في الزواج بين طرفين ويحدث الطلاق".

وأردف: "نريد دائما تقديم نتائج جيدة لدينا أهداف نريد الوصول إليها، هناك ظروف تحكم تغيير المدربين، ومن الوارد رحيل مدرب كبير، لأن نتائجه ليست جيدة".