برة الملعب.. طارق السيد يهوى الصيد وأفلام الزعيم وروبرتو كارلوس لاعبه المفضل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب طارق السيد ظهير أيسر الزمالك الأسبق والمنتخب الوطنى.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟
صيد الأسماك.هل تحب دخول المطبخ؟
لا أحب دخول المطبخ.ما الأكلة التى تفضلها؟
بحب كل أنواع الأكل.
عادل إماممن مطربك المفضل؟
عمرو دياب.لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون؟
لم أرى نفسى فى شىء غير كرة القدم.بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الفورمال.ما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟
تونس.من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟
روبرتو كارلوس – ريال مدريد.
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