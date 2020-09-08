شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات من عبد الحفيظ لكهربا وأجايى يتخلى عن همومه فى مران الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران النادى الأهلى الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعداداً لمباراة النادى الإسماعيلى فى الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، جلسة خاصة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى ومحمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، وذلك بعد عودة دخوله فى حسابات الجهاز الفنى عقب انتهاء عقوبة الإيقاف التى تعرض لها بعد مباراة السوبر المصرى، كما ظهرت جدية صالح جمعة خلال التدريبات، وبدا جونيور أجايى أكثر تركيزاً على استعادة مستواه الفنى، عقب صناعته لهدفين فى مباراة الأمس أمام الحدود.

وحقق الأهلى فوزاً مُثيراً على حرس الحدود بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدورى الممتاز، سجل وليد سليمان هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 85، وأضاف قفشة الهدف الثانى فى الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 68 نقطة ويتربع على قمة الدورى فيما يتجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة ويبقى فى المركو الثالث عشر وبات الأهلى فى حاجة إلى 8 نقاط لحسم اللقب رسمياً بعدما حلّق نسر القلعة الحمراء فوق "حدود" الدورى الليلة بالفوز على الحرس.

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وخاض الأهلى مباراة الحدود بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو، أليو بادجي ومروان محسن، وجاء على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.