شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات المكتب التنفيذى للأهلى لمجلس الإدارة قبل اجتماعه المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المكتب التنفيذى للنادى برئاسة العامرى فاروق فى اجتماعه الذى جرى مساء أمس وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة رفع العديد من التوصيات الخاصة ببعض الملفات إلى المجلس فى اجتماعه المقبل، وجاءت التوصيات على النحو التالي: إنشاء أكاديمية الأهلي التعليمية لخدمة أبناء الأعضاء في الشهادات العامة تمهيداً لانطلاق هذا المشروع بكامل تفاصيله، الوقوف على كل المراكز المالية للألعاب المختلفة فى النشاط الرياضى والتأكيد على ضرورة تطوير برنامج المحاسبة المالية لتغطية كافة الأفرع.

الموافقة على العناصر التى تم ترشيحها من قبل اللجنة المتخصصة للعمل بالنسختين الإنجليزية والفرنسية للموقع الرسمى للنادى، وفقاً للتقرير المقدم من الدكتور مهند مجدى عضو مجلس الإدارة والذي ترأس الجنة المشار إليها والتى قامت باختبار كل المتقدمين لهذا العمل لانتقاء الأفضل من بينهم.

مراجعة الخطوات الخاصة بالإجراءات الاحترازية داخل مقر النادي وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد وذلك استعداداً لتفعيل عودة النشاط الرياضي بكامل طاقتهK الدراسة الخاصة بالتصور الاستثمارى لأكاديميات النادى الخارجية فى مختلف الألعاب.

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وتعقد، اليوم، لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" جلسة مع ممثلى أندية الأهلى والزمالك بطلى مصر والوداد والرجاء بطلى المغرب عبر الفيديو كونفرانس للمناقشة حول ترتيبات مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

وعلم ”الخليج 365” أن ناديى الأهلى والزمالك قد وافقا على تأجيل المباريات التى كان محدد لها 25 و26 من شهر سبتمبر الجارى ثم مباريات الإياب يومى 2 و3 أكتوبر المقبل.

وكشفت تقارير صحفية أن المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى "كاف" يعقد اجتماعا استثنائيا، بعد غد الخميس لتحديد المواعيد الجديدة للأدوار النهائية لمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.