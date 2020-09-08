كاف يفاضل بين 3 سيناريوهات قبل حسم موعد نصف نهائى دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بين 3 سيناريوهات بشأن موعد نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما طلبت المغرب بشكل رسمى تأجيل المباريات لانتشار إصابات فيروس كورونا فى فريقى الوداد والرجاء، وقال مصدر فى كاف إن الاتحاد الأفريقى يدرس 3 سيناريوهات حول موعد مباراتى الأهلى أمام الوداد والزمالك أمام الرجاء، كالتالى:

السيناريو الأول: إقامة المباريات فى موعدها المحدد مسبقًا، الذهاب 25 و26 سبتمبر الجارى، والإياب 2 و3 أكتوبر المقبل.

السيناريو الثاني: تأجيل الدور نصف النهائى لمدة شهر على أن يقام نصف النهائى من مباراة واحدة فى أرض محايدة.

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السيناريو الثالث: تأجيل نصف النهائى لمدة شهر على أن يقام بنظام الذهاب والإياب.

ويعقد المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى اجتماعًا يوم الخميس المقبل عن طريق "فيديو كونفرانس"، لمناقشة مصير مواعيد نصف نهائى دورى الأبطال، فيما تجتمع اليوم لجنة المسابقات بالكاف لبحث الموقف أيضًا، ووجهت الدعوة للأهلى والزمالك والوداد والرجاء لحضور الاجتماع.

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقى الرجاء المغربى، بينما يواجه الأهلى فريق الوداد فى نصف نهائى دورى الأبطال.