شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض إعارة عواد للباطن السعودى "مجانا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض نادى الزمالك إعارة حارسه محمد عواد إلي نادي الباطن السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تلقى الحارس عرضا بالإعارة إلى نادى الباطن السعودى لمدة موسم، وقام بعرضه علي مسئولي الزمالك الذين رفضوا العرض لضعف المقابل المادى .

وكشف مصدر مقرب من محمد عواد، أن العرض يتضمن اعارة الحارس مجانا من نادى الزمالك، على أن يتحمل نادى الباطن قيمة راتبه السنوي كاملة، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك، وطلبوا الحصول على مقابل مادى نظير إعارة الحارس بخلاف تحمل النادى السعودى قيمة راتب عواد كاملا.

في سياق مختلف يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بالكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول في التشكيل الأساسى للفريق امام سموحة في المباراة المقرر اقامتها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، والتي ستقام علي استاد برج العرب .

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ويرغب كارتيرون في إراحة مصطفى محمد مهاجم الفريق في مباراة الخميس المقبل، لتجهيزه بدنيا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر اقامتها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات الذهاب لدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك معسكرا مغلقا غدا في برج العرب استعدادا لمواجهة سموحة، حيث يخوض الزمالك مرانه في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر الزمالك قبل السفر إلي برج العرب للمبيت في احد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويعلن كارتيرون المدير الفني للفريق غدا قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر، ومن المتوقع ان تخلو القائمة من فرجاني ساسي الدولي التونسي واشرف بن شرقي الدولي المغربي بسبب الإصابة التي يعاني منها ساسي والاجهاد الذي يعاني منه بن شرقي خوفا عليهما من تفاقم الإصابة قبل مواجهة الرجاء المغربي ، فيما يعود لقائمة المباراة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق والذي فضل كارتيرون اراحته في مباراة طلائع الجيش الماضية التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.