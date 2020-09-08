شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى: الأهلى عانى من التأليف الكروى أمام الحرس بعيدا عن التكتيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ولاعب النادى الأهلى الأسبق، تحليلا، لمباراة حرس الحدود والأهلى أمس، والتى فاز بها النادى الأهلى بهدفين نظيفين، حيث قال عبد الغنى عبر حسابه على "تويتر"، "الأهلى لم يكن مقنعا لـ80 دقيقة .. أداء سيئ للوسط خاصة فى ظل لوغاريتمات المدرب فايلر من خلال اللعب بلاعبين فى الوسط تراجع مستواهم مثل ديانج وجيرالدو وترك قفشة ووليد سليمان على الدكة.. الأهلى عانى من 3 أزمات .. الأولى البطء في بناء الهجمات من الوسط وحاول فايلر علاجها عبر وليد سليمان صانع الالعاب المخضرم فى الشوط الثاني وتأثر الأهلى كثيرا بغياب لاعبه قفشة".

وتابع عبد الغنى "إيقاف خطورة على معلول وأحمد فتحى ظهيرى الجنب وهو ما يحسب لمحمد حليم وضعه أجنحة ثابتة مثل جريندو ولوكاسا لإيقاف ظهيرى الجنب.. سوء مستوى بادجى في التعامل مع انفراد تام بالمرمي وقلة تحركاته وكذلك مروان وظهور اجهاد واضح فى الاداء .. الأهلي عاني من التأليف الكروي بعيدا عن الجمل التكتيكية مثل الاختراق من العمق وكذلك سرعة نقل الهجمات في منطقة الثلث المهاجم.. وحرس الحدود في المقابل فريق رائع جدا لديه خط وسط قوي من حامد خالد وفيلكس ومصطفي جمال وجوميز يجيد الضغط القوي جدا على المنافس وغلق المساحات ولياقتهم البدنية مرتفعة".



مجدى عبد الغنى على تويتر

وأضاف "لديه خط دفاع أجاد في الرقابة من الشبينى وتاحا وخالد سامي .. الحرس فرض اسلوب على الاهلي واجبر الاخير على اللعب بطريقة عشوائية وده امر غريب جدا على الاهلى.. لكن الاهلى فاز بعد أن ظهر قفشة ووليد سليمان .. سيطر ونجح في الوصول بكرة قدم سريعة للدفاع وسجل مرتين ... الاهلي الان في حاجة الى 3 انتصارات فقط بعد وصوله للنقطة 68 لإعلان تتويجه بطلا للدورى..يعني ممكن نشوف الاهلي مع الجولة 28 بطل الدوري وقبل النهاية بـ 6جولات.. الكرة الان فى ملعب الاهلي يفوز.. وأى تعثر للزمالك فى المقابل هيمثل تسريع لتتويج الأهلى .. الاهلي في نفس الوقت لازم يبحث عن أخطائه التى ظهرت أمس.. خاصة أنه مقبل على لقاءين مع الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا".