شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف كواليس انتقال صبحى لبيراميدز فى لايف على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الثلاثاء، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، ومنها المؤتمر الصحفى لبيراميدز أمس لإعلان انضمام رمضان صبحي، وخطاب "فيفا" لاتحاد الكرة والتفاصيل الخاصة بالخطاب والتى سبق وانفرد بخبر وصول خطاب للجبلاية يفيد بإقامة انتخابات اتحاد الكرة قبل 30 نوفمبر المقبل.

كما يتناول محمد شبانة فى برنامجه جدول مباريات بطولة الدورى الممتاز، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والراحلين عن الفريق أيضاً، ومباريات الدورى، والحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين، وتداعيات رحيل رمضان صبحى عن الأهلى وانتقاله لبيراميدز، وأزمة كهربا داخل القلعة الحمراء وتغريمه مليون جنيه وخناقته الجديدة في الساحل الشمالى، واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.