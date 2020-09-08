شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة: سعداء بالأداء والنتائج.. وأمامنا مزيد من العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، بالانتصار الذي حققه الفريق أمس على الاتحاد السكندري بنتيجة ٣-١ في إطار منافسات الجولة الـ ٢٥ للدوري.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي أكد مدرب المقاصة أن الفريق ما يزال أمامه الكثير من العمل في المرحلة المقبلة، سواء بالنسبة للاعبين أو الجهاز الفني بقيادة المدير الفني إيهاب جلال.

وأبدى حمد إبراهيم سعادته بالطفرة التي شهدها أداء المقاصة موخرا، وهو ما دفع قطاع كبير من جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباريات الفريق للاستمتاع بطريقة لعبه.

وشدد مدرب المقاصة على أن الفريق لم يضمن بعد الهروب من شبح الهبوط، نظرا للفوارق الصغيرة في النقاط بين معظم أندية الدوري، مؤكدا على أن الفريق يتعامل مع نقاط كل مباراة باعتبارها هدفه الأساسي الذي يسعى لتحقيقه.