جلسة فايلر مع الجهاز المعاون تحسم مصير مشاركة كهربا أمام الإسماعيلى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للاهلى، جلسة مع الجهاز المعاون اليوم الثلاثاء لمناقشة موقف الدفع بمحمود كهربا أمام الإسماعيلى فى المباراة المقررة الجمعة المقبل بالجولة الـ26 للدورى الممتاز بعد إنتهاء إيقافه عشرة مباريات من قبل اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك في الإمارات خلال فبراير الماضي،حيث تدور مناقشات حول ضرورة الدفع باللاعب تدريجيا للاستفادة من قدراتة خاصة أن الفريق أمام تحديات كثيرة خلال الفترة المقبلة .
وحقق الأهلى فوزا مهما على حرس الحدود أمس بهدفين للاشىء فى الجلوة الـ25 للدورى والتى رفعت رصيده الى 68 نقطة وأصبح أمامه نقاط لحسم الدورى رسميا بدون النظر لنتائج باقى المباريات .
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