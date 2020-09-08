شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرفض الراحة استعدادا لمواجهة الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض رينيه فايلر المدير الفنى للاهلى، منح اللاعبين راحة سلبية عقب مباراة الحدود أمس التى فاز فيها الأحمر بنثائية نظيفة ضمن الجلوة الـ25 للدورى وقرر خوض الفريق تدريباتة اليوم والمنتظر أن تتضمن تدريبات إستشفاء للعناصر التى شاركت فى المباراة الأخيرة، بينما يخضع باقى اللاعبين لتدريبات بدنية وفنية مكثفة أشرف عليها فايلر بهدف تجهيز كل العناصر للفترة المقبلة.
ويعقد فايلر جلسة عقدها المدير الفنى مع اللاعبين شرح خلالها سلبيات وإيجابيات مباراة الحدود بجانب التشديد عليهم بضرورة الحذر وغلق ملف مباراة الحرس من أجل التركيز فى مباراة الإسماعيلى.
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