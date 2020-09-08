شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من صديقته ويفكر في الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «الموندو» الإسبانية إن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو تقدم بطلب الزواج من صديقته «جورجينا رودريجيز»، التي تربطه بها علاقة منذ 4 سنوات.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو تقدم بطلب الزواج من خلال حفل تم تنظيمه لمقابلة أصدقائه، وهنا وافقت «جورجينا» على طلب الزواج من كرستيانو رونالدو.
وأوضحت الصحيفة أن هناك صحفيًا مقربًا من اللاعب البرتغالي، قال إن رونالدو يفكر في اعتزال كرة القدم والاكتفاء بما قدمه في مسيرته الرياضية.
وأكدت «الموندو» أن هذا الحفل لم يتواجد فيه أحد من أقارب اللاعب أو أفراد أسرته، هذا بالإضافة إلى أنه لم يتم تحديد موعد للزواج حتى الآن، حيث إنه من المرجح أنهما لا يخططان للزواج قريباً ولكن سيكون هناك حفل خطوبة سيحضره كل من العائلتين.
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