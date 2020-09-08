شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. السوبر الأوروبي بجماهير و«يويفا» يضع ضوابط للحضور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طرح تذاكر مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين بايرن ميونيخ، بطل دوري الأبطال، وإشبيلية، بطل الدوري الأوروبي.

وتقام المباراة يوم 24 سبتمبر، وفتح يويفا الباب أمام الجماهير لشراء التذاكر حتى يوم 9 من الشهر الجاري.

وستقام المباراة بحضور 30% من نسبة الحضور في استاد بوشكاش أرينا الذي يتسع لـ67 ألفًا و215 مشجعا.

وأشار يويفا في بيانه إلى أن: «تلك التجربة ستكون بداية لعودة الجماهير في المدرجات بعد تفشي وباء كوفيد 19، للتأكد من الإمكانية الكافية لتحقيق السلامة للجماهير ومعايير السلامة والنظافة الشخصية التي ستكون مطلوبة من الجماهير بدورها كجزء من مسؤوليتها لاتباع المعايير والقواعد طيلة الوقت».

وشدد يويفا على عدة نقاط، أهمها:

على كل حاملي التذاكر الابتعاد لمسافة متر ونصف المتر عن البقية

ارتداء قناع وجه طوال الوقت يغطي الأنف والفم داخل محيط الاستاد

غسل وتعقيم الأيدي طيلة الوقت

قياس درجة الحرارة عند دخول الاستاد وأي درجة تتخطى حاجز الـ37.8 أو أعلى فلن يسمح له بدخول الاستاد.

احترام أرقام المقاعد الموزعة من يويفا للتأكد من الحفاظ على المسافة بين كافة المقاعد

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لا يمكنك شغل أي مقعد آخر عن المخصص لك

عدم الحضور إلى الملعب إن كان المشجع يشعر بأي أعراض معروفة عن كوفيد 19، وحاملو التذاكر لا يجب حضورهم إن كانوا قد خضعوا لفحص واكتشفت إصابتهم بالفيروس في آخر 14 يوما، أو إن كانوا على تواصل مع مصاب خلال آخر 14 يوما، ويويفا سيعيد قيمة التذاكر وقتها.

يويفا منح 3000 تذكرة لكل فريق من الفريقين المشاركين، بجانب تذاكر للبلد المستضيف المجر. حتى تصل إلى الحد الأقصى من نسبة الحضور 30% أي ما يعادل 20 ألف مشجع من سعة الاستاد الأصلي.

وستكون المباراة اختبارًا قويًا ومهمًا لرؤية عودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات لأول مرة منذ استئناف نشاط الدوريات والمسابقات الرياضية في شهر مايو الماضي بعد توقف دام لما يقرب من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».