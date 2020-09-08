شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين ميسي وكومان استمر 30 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت قناة «كواترو» الإسبانية، إنه كان هناك اجتماع بين رونالد كومان، المدير الفني الهولندي الجديد لفريق برشلونة، وقائد الفريق ليونيل ميسي، من أجل التحدث عن بعض المستجدات.

وأشارت القناة الإسبانية إلى أن مدة الاجتماع بين كومان وميسي استمر حوالي 30 دقيقة وتم التحدث فيه عن العديد من النقاط المهمة.

وأوضحت أن كومان أصر مرة أخرى على أن جميع الامتيازات للاعبين داخل غرفة خلع الملابس قد انتهت وأنه لن يتواجد هذا الأمر مرة أخرى تحت أي حال من الأحوال.

من جانبة قال ميسي، إنه ملتزم تجاه النادي وسيقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الألقاب والمنافسة الموسم المقبل، والتدرب بقوة.

يذكر أن ميسي قد أعلن رغبته في الرحيل عن الفريق الفترة الماضية، قبل أن يعود في قراره ويظهر ليعلن فيه عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الرجوع والعودة للتدريبات مرة أخرى تحت قيادة كومان.

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