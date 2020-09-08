شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين ميسي وكومان استمر 30 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت قناة «كواترو» الإسبانية، إنه كان هناك اجتماع بين رونالد كومان، المدير الفني الهولندي الجديد لفريق برشلونة، وقائد الفريق ليونيل ميسي، من أجل التحدث عن بعض المستجدات.
وأشارت القناة الإسبانية إلى أن مدة الاجتماع بين كومان وميسي استمر حوالي 30 دقيقة وتم التحدث فيه عن العديد من النقاط المهمة.
وأوضحت أن كومان أصر مرة أخرى على أن جميع الامتيازات للاعبين داخل غرفة خلع الملابس قد انتهت وأنه لن يتواجد هذا الأمر مرة أخرى تحت أي حال من الأحوال.
من جانبة قال ميسي، إنه ملتزم تجاه النادي وسيقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الألقاب والمنافسة الموسم المقبل، والتدرب بقوة.
يذكر أن ميسي قد أعلن رغبته في الرحيل عن الفريق الفترة الماضية، قبل أن يعود في قراره ويظهر ليعلن فيه عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الرجوع والعودة للتدريبات مرة أخرى تحت قيادة كومان.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بين ميسي وكومان استمر 30 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.