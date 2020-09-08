شكرا لقرائتكم أحمد شوبير لـ رمضان صبحى: الجميع يعلم سبب انضمامك لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الإعلامى أحمد شوبير، على التصريحات التى أطلقها رمضان صبحى لاعب بيراميدز الحالى أنه انضم لبيراميدز بسبب رغبته فى تحقيق البطولات وألقاب جديدة.

وقال شوبير فى برنامجه على أون سبورت إف إم: "على أساس إنك كنت محروم بطولات فى الأهلى وقت أن كنت لاعبا به، الجميع يعلم سبب انضمامك لبيراميدز وهو المقابل المادى وهذا أمر طبيعى فى عالم الاحتراف، والأولى أن تخرج وتقول ذلك".

جاء إعلان نادى بيراميدز الخاص بالتعاقد مع رمضان صبحى لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزى، بطريقة مختلفة عن المتعارف عليه فى الأندية المصرية، حيث دشن مسئولو النادى فيديو عبر مواقع السوشيال ميديا يظهر من خلاله عدة نجوم من الفريق السماوى وهم أحمد الشناوى، وعمر جابر، وعلى جبر، وعبد الله السعيد، ويظهر النجوم فى الفيديو وكأنهم فى مكالمة رباعية يتشاورون عن توقعات انضمام رمضان من عدمه، وهناك من يحاول اختراق المكالمة، ليظهر رمضان صبحى مع عبارة "احفظ اسمى" وفى النهاية "انتهى الوقت تمت المهمة بنجاح".

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ويعتبر رمضان صبحى هو ثانى صفقات نادى بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021، بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، وعقد النادى مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل التعاقد مع رمضان صبحي.

وشارك رمضان صبحى مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، وأحرز 17 هدفا، وصنع 13 لزملائه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، وسجل هدفين، وصنع 3، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، وفى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.