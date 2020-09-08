شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض عرضا من الباطن السعودى لاستعارة محمد عواد مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض نادى الزمالك التفريط فى الحارس محمد عواد إلى نادى الباطن السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تلقى الحارس عرضا بالإعارة إلى نادى الباطن السعودى لمدة موسم، وقام بعرضه على مسئولى الزمالك الذين رفضوا العرض لضعف المقابل المادى .

وأكد مصدر مقرب من محمد عواد أن العرض يتضمن إعارة الحارس مجانا من نادى الزمالك على أن يتحمل نادى الباطن قيمة راتبه السنوى كاملة، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك وطلبوا الحصول على مقابل مادى نظير إعارة الحارس بخلاف تحمل النادى السعودى قيمة راتب عواد كاملا.

فى سياق مختلف يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك الدفع بالكونغولى كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول فى التشكيل الأساسى للفريق امام سموحة فى المباراة المقرر اقامتها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، والتى ستقام على استاد برج العرب .

ويرغب كارتيرون فى إراحة مصطفى محمد مهاجم الفريق فى مباراة الخميس المقبل، لتجهيزه بدنيا لمواجهة الرجاء المغربى المقرر اقامتها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات الذهاب لدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا.