شكرا لقرائتكم محمود الشامى: اللجنة الخماسية أمامها الوقت لإقامة الانتخابات فى موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق، والمرشح المحتمل لمنصب نائب الرئيس فى الانتخابات المقبلة، نصيحة لللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، بتطبيق الإدارة الرياضية فى دورى القسم الثالث هذا الموسم حتى يتم انهاء الموسم وتصنيف الأندية واعتمادها من قبل اللجنة الاولمبية المصرية، بحيث تقام الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة الجديدة نهاية سبتمبر الجارى.

وأكد محمود الشامى لـ"الخليج 365"، إنه مازال هناك وقتا أمام اللجنة الخماسية لإقامة الانتخابات فى موعدها وتحديدا 30 نوفمبر المقبل، بشرط اعتماد اللائحة نهاية سبتمبر الجارى، على أن تتم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح أول أكتوبر المقبل، وبالتالى ستقام الانتخابات فى نوفمبر بحد أقصى وفقا لخطاب الفيفا الأخير.

فى المقابل، تستند اللجنة الخماسية لنص فى اللائحة، يؤكد عدم جواز الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية أو غير عادية قبل انتهاء الموسم الكروى الحالى، بعد اقتراح "فيرون" مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بالدعوة لجمعية عمومية لاعتماد اللائحة الجديدة أواخر سبتمبر الجارى على أن تقام الانتخابات يوم 30 نوفمبر المقبل بحد أقصى.

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وتنص اللائحة على أن الأندية التى تشارك فى دورى القسم الأول وكذلك القسم الثانى لكرة القدم تعتبر أعضاء بصفة تلقائية، وتمنح العضوية أيضا للأندية التى تحصل على 50 نقطة فأكثر عن طريق المشاركة فى الأنشطة الرئيسية للاتحاد المصرى لكرة القدم ويتم التطبيق وفقا للمعايير المنصوص عليها وتمنح النقاط للأندية كل عام عن طريق المدير التنفيذى بعد نهاية كل موسم رياضى وقبل إرسال الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية للاتحاد.

ويؤكد مسئولو اتحاد الكرة انه وفقا لهذا البند لا يجوز الدعوة لجمعية عمومية لتعديل اللائحة أو للانتخابات الا بعد انتهاء الموسم الجارى وتصنيف الأندية واعتمادها من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.