شكرا لقرائتكم النصر يكمل تعاقده مع الأرجنتيني "بيتي" مارتينيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكمل النصر السعودي يوم الأحد توقيعه مع اللاعب الأرجنتيني غونزالو "بيتي" مارتينيز قادماً من أتالانتا يونايتد الأميركي بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وبدأ مارتينيز (27 عاماً) مشواره مع كرة القدم عبر نادي هوراكان في بلاده، قبل أن ينضم إلى ريفر بليت في عام 2015 ويحقق معه ذلك العام بطولة كوبا ليبرتادوريس والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية قبل الخسارة أمام برشلونة 3-0.

وحقق "بيتي" مع ريفر بليت بطولة كوبا ليبرتادوريس مجدداً، وذلك عام 2018 في المباراة التي وصفت بـ"مواجهة القرن" أمام الغريم التقليدي بوكا جونيورز، بعدما فاز ريفر 3-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، وأحرز مارتينيز أحد أهداف المباراة.